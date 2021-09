Namibie: polémique autour des discussions au Parlement sur «l'accord allemand» et le génocide

L'Assemblée nationale de Namibie discute de l’aide d’un milliard de dollars proposée par les autorités allemandes, pour « compenser » le génocide des peuples Herero et Nama en 1904 et 1908. Cette somme doit soutenir divers projets de développement sur une période de trente ans. L'accord est débattu depuis mardi par les députés. Ces discussions auraient dû se tenir en juin mais elles ont été repoussées à cause de la pandémie. Le gouvernement namibien, en négociation depuis 6 ans avec les autorités allemandes, estime ce texte acceptable. Ce qui n’est pas l’avis de plusieurs partis d’opposition, encore fortement mobilisés contre ce vote.