RDC: la CNDH met en cause l’État après la répression de la manifestation du 15 septembre

Ces recommandations feront l’objet des écrits vis-à-vis des autorités concernées, restés dans la logique de la Constitution. Que le régime d’information soit respecté, et aussi, vis-à-vis de la police, que pour toute manifestation autorisée ou non autorisée, nous insistons sur l’encadrement de toute manifestation, sans discrimination aucune. Et pour la manifestation du 29, nous voulons que de telles erreurs ne se répètent plus. Il faut que les partis politiques exercent la liberté de manifestation.