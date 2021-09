RDC: un an après, HRW dénonce les failles dans l'affaire des viols à la prison de Kasapa

Photo de la prison de Kasapa, à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. © Sonia Rolley / RFI

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Il y a un an, fin septembre 2020, une émeute éclatait à la prison de Kasapa à Lubumbashi, dans le sud-est de la RDC. Durant l'émeute, les détenus prennent le contrôle de l'établissement, et certains profitent du chaos pour s'en prendre aux femmes détenues pendant trois jours. Au total, plusieurs dizaines de femmes sont victimes de viols. Malgré les promesses des autorités et le travail des ONG, leur prise en charge a été limitée et la justice n'avance pas. Ce que dénoncent aujourd'hui les ONG locales et internationales dont Human Rights Watch, qui vient de publier une enquête sur le sujet.