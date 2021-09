RDC: l'ONU donne sa version sur la détention du journaliste Sosthène Kambidi

Sosthène Kambidi a été arrêté dans le cadre de l'affaire de l'assassinat des deux experts de l'ONU Zaida Catalan and Michael Sharp en 2017. Il a pourtant travaillé à toutes les enquêtes internationales concernant le sujet. RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En RDC, la détention du journaliste Sosthène Kambidi se prolonge. Ce correspondant de l’AFP et d’Actualite.cd et collaborateur occasionnel de RFI est accusé de « terrorisme », d’« association de malfaiteurs » et d’« insurrection » dans le cadre du double assassinat des experts de l’ONU. À New York, le porte-parole du secrétaire général de l’ONU a livré sa version des faits, car des experts mandatés par le Conseil de sécurité pour assister la justice militaire congolaise dans l'enquête sur l'assassinat des experts étaient présents pendant tous les interrogatoires du journaliste.