Tchad : le président du CMT veut le désarmement des rebelles massés dans le sud libyen

Le président du Conseil militaire de transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby, s'exprime lors de l'Assemblée générale des Nations unies le 23 septembre 2021. Getty Images via AFP - SPENCER PLATT

Jeudi, le président de transition au Tchad a fait part lors de son discours à l’Assemblée générale de l’ONU de son inquiétude à propos des rebelles tchadiens qu’il a qualifié de « mercenaires », massés dans le sud libyen. Mahamat Idriss Déby a appelé la communauté internationale à mettre en place un processus de désarmement, démobilisation et réinsertion en leur faveur et a demandé à l’ONU de prendre le leadership de ce programme. Et cela alors qu’officiellement, le pays est engagé dans un processus de réconciliation avec ces groupes.