À l'ONU, Choguel Maïga accuse la France d'abandonner le Mali en retirant la force Barkhane

Le Premier ministre malien Choguel Maïga à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU à New York le 25 septembre 2021. AFP - KENA BETANCUR

Texte par : RFI Suivre 3 mn

À la tribune de l’Assemblée générale des Nations unies ce samedi, le Premier ministre malien du gouvernement de transition, Choguel Maïga, n’a pas mâché ses mots : il a accusé la France d’avoir abandonné le Mali en décidant de retirer la force Barkhane. Il n’a pas apprécié non plus de ne pas avoir été prévenu par ses « partenaires » que sont Paris et l’ONU.