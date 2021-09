Mali: le Premier ministre Choguel Maïga envisage un report des élections prévues en février 2022

Le Premier ministre malien Choguel Maïga à New York, le 26 septembre 2021. © KENA BETANCUR/AFP

1 mn

Le Premier ministre malien du gouvernement de transition Choguel Maïga est à New York pour l’Assemblée générale de l’ONU. Dans un entretien à RFI et France 24, il est revenu sur le calendrier électoral, en expliquant qu’il faudrait certainement faire preuve de réalisme et envisager que les élections soient retardées.