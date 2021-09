Covid-19 au Togo: les nouvelles restrictions font polémique

Une femme marche dans les rue de Lomé au Togo avec un masque, mesure barrière contre le coronavirus. AFP - -

Prorogation de l’état d’urgence sanitaire pour une durée d’un an, fermeture des lieux de cultes, des bars et restaurants, ou encore conditionnement de l’accès aux bâtiments administratifs subordonné à une preuve de vaccination. Des restrictions qui prennent l’air de pressions pour obliger la population à se faire vacciner. Les partis politiques et les évêques ne sont pas d’accord avec cette gestion de la campagne de vaccination.