Niger: six régions touchées par l’épidémie de choléra

Des patients traités lors d'une précédente épidémie de cholera. (Image d'illustration) REUTERS/Philimon Bulawayo

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L'Uncerf, l'organe des Nations unies pour les réponses d'urgence, vient de débloquer plus de 7 millions d'euros pour aider le Niger à faire face aux inondations et à une épidémie de choléra. Quelques jours plus tôt, l'Union européenne a débloqué près de 300 000 euros pour lutter contre cette maladie. Le premier cas de choléra a été déclaré fin mars et malgré une réponse rapidement mise en place par les autorités, sur les huit régions du pays, six sont touchées par l'épidémie.