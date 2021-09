RDC: toujours en détention, le journaliste Sosthène Kambidi bientôt transféré à Kananga

Une vue de la ville de Kananga dans la région du Kasaï où va bientôt être transféré le journaliste Sosthène Kambidi. AFP - ARSENE MPIANA

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Correspondant de l’AFP et d’Actualite.cd et collaborateur occasionnel de RFI, Sosthène Kambidi est accusé de « terrorisme », « d’association de malfaiteurs » et « d’insurrection » dans le cadre du double assassinat des experts de l’ONU. L’enquête est a priori loin d’être terminé. Les organisations professionnelles ne comprennent pas la détention prolongée de leur collègue.