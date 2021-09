Tchad: le comité d'organisation du dialogue national inclusif précise son plan de travail

Au Tchad, le comité d’organisation du dialogue national inclusif a déroulé ce lundi son plan de travail. Nommé le 2 juillet dernier, il a pour mission de préparer les conditions permettant à toutes les forces vives tchadiennes de prendre part à ce rassemblement que la junte au pouvoir voudrait comme « un grand moment d’évaluation et de proposition ».

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Ndjamena, Madjiasra Nako

D’ici à la fin novembre, date butoir pour la fin de sa mission, le comité d’organisation du dialogue national inclusif se fixe pour objectif de créer un cadre permettant avec les forces vives et la diaspora de la nation tchadienne d'identifier et analyser les problèmes du Tchad.

Pour ce faire et sous réserve d’acceptation de l’ensemble des participants qui devront siéger, cinq thématiques ont été retenues. En premier lieu, ils devront débattre des questions de paix, de cohésion sociale et de la réconciliation nationale. Autre programme système politique, les droits et libertés fondamentales, le développement et la place de la religion et des chefferies traditionnelles.

Si le comité se met en place des sous-comités en charge de chaque thématique pourront faire appel à des experts pour peaufiner leurs analyses afin de leur permettre de soumettre des propositions pertinentes pour cet exercice qui vise la refondation du Tchad.

Plus de 27 ans après la première conférence nationale souveraine qui devait permettre des changements en profondeur, le Tchad est toujours à la recherche d’analyses pour jeter les bases du changement.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne