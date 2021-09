RDC: un incendie détruit une centaine de maisons à Bukavu

Le feu est arrivé à embraser presque toute la moitié d’une avenue. Nous avons assisté vraiment à un drame, parce qu’il y a des familles, le père, des parents étaient encore au travail et se sont retrouvés sans abri. On les a rencontrés tout au long de la route. Nous nous sommes mobilisés pour mobiliser les voisins et pouvoir accueillir les familles sinistrées. Et nous avons orienté même certains au niveau de l’enclos du lycée qui se trouve à côté du lieu du sinistre.