Sosthène Kambidi en RDC: audition autour de la vidéo de l’assassinat des experts de l’ONU

Zaida Catalan et Michael Sharp, experts de l'ONU assassinés en RDC. RFI

Correspondant de l’AFP et d’Actualite.cd et collaborateur occasionnel de RFI, Sosthène Kambidi est attendu à Kananga ce mardi. Arrêté à Kinshasa, le 20 septembre 2021, le journaliste est accusé d’association des malfaiteurs, terrorisme et insurrection. Il était détenu dans un cachot de l’auditorat général de l’armée et interrogé la vidéo de l’assassinat en 2017 des experts de l’ONU. L’affaire connaît une accélération ces deux dernières semaines après des mois sans audiences.