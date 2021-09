RDC: la marche du Nogec rapidement dispersée après l'interdiction de manifester

Malgré le désistement de la coalition Lamuka, l’autre opposition, un regroupement du FCC, le Nogec, a maintenu sa manifestation ce mercredi. Ils étaient quelques dizaines à peine à s’être regroupés avant d’être dispersés.

Avec notre envoyée spéciale à Kinshasa, Sonia Rolley

Les manifestants n’ont même pas réussi à atteindre le boulevard, classée zone neutre par le gouverneur de Kinshasa. Une zone neutre, c’est une zone où toute manifestation politique est interdite. L’objectif était toujours de protester contre toute politisation de la Céni alors que le président Tshisekedi est accusé depuis plusieurs semaines de vouloir faire passer en force ses candidats.

C’est donc au quartier que le Nogec se réunit, bien loin de la zone dite neutre. Pour son président Me Constant Mutamba, au vu de l’interdiction, c’est une nécessité. « Les points de départ que nous avons initialement identifiés ont malheureusement été envahis par les forces de l’ordre et quelques-uns des manifestants ont été dispersés et arrêtés. Puisque nous tenons à marcher nous avons jugé utile de nous cacher dans ce quartier pour après sortir et commencer à marcher », explique-t-il.

Ces quelques dizaines de manifestants ne parviennent même pas sur le boulevard Lumumba. La police, semble-t-il informée, fond sur le groupe et arrête certains de ses membres. « On était juste en train de marcher, lance une manifestante. Tout ce que nous on veut, c’est la dépolitisation de la Céni mais on nous a dispersés, on a arrêté le président et emmené on ne sait où ».

Du côté de la police, on parle d’une intervention motivée par un flagrant délit. Les militants arrêtés ont tous été libérés.

