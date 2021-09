Sénégal: avec le Covid-19, certains réclament une réglementation du télétravail

Avec la pandémie de Covid-19, plusieurs secteurs ont mis en œuvre le télétravail de manière spontanée ou avec des accords internes. Mais comme rien n’existe aujourd’hui dans le Code du travail du pays, l’Association sénégalaise des professionnels des ressources humaines plaide pour revoir la réglementation.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac

Bien avant le début de la pandémie, Abdoul Alpha Dia travaillait chez lui. Secrétaire général de l’Association sénégalaise des professionnels des ressources humaines (ASPRH), il a présenté une enquête sur le télétravail à la demande du Conseil national du patronat : « Dans l’enquête qui a concerné près de 300 entreprises, 85% disent être entrées dans le télétravail avec la crise. Donc, cela a été un télétravail subi ».

Aller vers un « management de la confiance »

Pour l’association, il faut donc une modification du Code du travail pour mieux réglementer le télétravail dans le pays. « Vous avez déjà des guerres financières et des guerres matériels d’organisation. Et le télétravail va obliger les managers à évoluer vers un management qui repose sur la confiance, et non plus sur le contrôle », explique-t-il.

Mais il y a aussi des freins, souligne Abdoul Alpha Dia. Notamment un obstacle technique, lié à la connectivité, et un obstacle qu’il qualifie de « socio-culturel ». Par exemple, « une directrice générale qui est une super boss. Elle est en pleine réunion de conseil d’administration. Les beaux-parents qui viennent, qui la demandent. On leur dit qu’elle est dans la chambre, mais elle ne sort pas. Ça a été un scandale. Elle a failli perdre son couple ».

Le télétravail est aussi dans le secteur informel

Certes, le modèle salarial reste minoritaire au Sénégal. Mais pour l’Association sénégalaise des professionnels des ressources humaines, le télétravail s’est aussi imposé dans certains métiers du secteur informel, comme la vente en ligne de petit matériel électronique.

► À lire aussi : Les diasporas vecteurs du développement, l'exemple du Sénégal

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne