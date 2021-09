Éthiopie: après plusieurs reports, 3 régions ont voté pour les élections législatives

Les élections législatives ont été reportées à plusieurs reprises dans les régions éthiopienne de Somali, Harari et Nations, nationalités et peuples du Sud. (image d'illustration) AFP - MARCO LONGARI

RFI

Trois régions d’Éthiopie ont voté ce jeudi. Des scrutins qui se sont déroulés sans incident, mais qui ne portaient pas beaucoup d'enjeu. Ils concernaient les députés des régions Somali, Harari et des Nations, nationalités et peuples du Sud au Parlement fédéral, régions où les élections n'avaient pas pu se tenir en juin, mais aussi la création d'un possible nouvel État de la Fédération.