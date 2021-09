Centrafrique: pas d'accord sur la participation des groupes armés au dialogue républicain

L'église Sant'Egidio qui a donné son nom à la communauté. CC wikimédia/LPLT

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Hier mercredi se sont achevés à Rome deux jours d’intenses discussions entre les représentants des partis politiques, de la société civile et des confessions religieuses centrafricaines organisées par la communauté Sant’Egidio. Les débats ont porté sur l’organisation du dialogue républicain promis par le président Faustin Archange Touadera et actuellement en cours de préparation et surtout sur l'épineuse question de la participation ou non des groupes armés. Sur ce sujet, les positions semblent irréconciliables.