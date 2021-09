L'Ethiopie annonce l'expulsion de diplomates de l'ONU, António Guterres se dit «choqué»

Le secrétaire général de l'ONU António Guterres, en compagnie du président de la Commission de l'UA Moussa Faki et de la présidente éthiopienne Sahle-Work Zewde, en 2019 à Addis-Abeba. AFP - SIMON MAINA

L’Éthiopie va expulser sept responsables de l’ONU, a déclaré ce jeudi 30 septembre le ministère des Affaires étrangères à Addis-Abeba. Ces diplomates ont été déclarés persona non grata par le gouvernement et doivent quitter la capitale dans les trois jours. Accusés d’ingérence dans les affaires internes du pays, ils font surtout les frais du bras de fer entre le gouvernement et les organisations humanitaires, qui s’alarment de la situation dans la province du Tigré.