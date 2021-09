Mali: la coalition «pour une transition réussie» vent debout contre les propositions du Premier ministre

Choguel Maïga, Premier ministre du nouveau gouvernement malien. © AFP/Annie Risemberg

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Mercredi 29 septembre, le « Cadre d’échange de partis et de regroupements de partis politiques pour une transition réussie au Mali » a tenu une conférence de presse à Bamako. Vent debout, ce regroupement composé de plusieurs dizaines de partis et d'associations politiques maliens dont les plus importants du pays demande le maintien de la date des élections à fin février 2022 comme prévu. Ils rejettent également le principe d’organisation des Assises nationales annoncées par le Premier ministre, avant de saluer l’effort de la communauté internationale aux côtés du Mali dans la lutte contre le terrorisme.