Niger: visite de travail du Premier ministre libyen Abdel Hamid Dbeibah

Abdel Hamid Dbeibah a eu des séances de travail avec ses homologues nigériens. La réunion s’est tenue au palais présidentiel et a été coprésidée par le chef de l’État nigérien, Mohamed Bazoum.

Avec notre correspondant à Niamey, Moussa Kaka

La lutte contre le terrorisme, le retour de la stabilité en Libye et l’immigration irrégulière ont constitué les principaux sujets débattus par les délégations des deux pays. Une séance de travail coprésidée par le président Mohamed Bazoum et le Premier ministre libyen Abdel Hamid Dbeibah, s’est tenue au palais présidentiel. En ouvrant les travaux, le président Mohamed Bazoum a souligné que le peuple nigérien entretien « une relation spéciale avec le peuple de la Libye », avant d’ajouter que la Libye est un voisin stratégique du Niger.

Depuis la disparition du guide libyen Mouammar Kadhafi, les deux pays sont secoués par le terrorisme et l’insécurité. Selon des sources proches de la réunion, les deux pays se sont engagés à développer une coopération susceptible de mutualiser les forces pour faire face à ce fléau, en renforçant notamment la coopération au niveau du renseignement et au niveau militaire. En plus de la question de l’insécurité, les deux pays ont en commun le souci de la lutte contre la migration irrégulière.

Profitant de cette visite du Premier ministre libyen, le Niger n’a pas manqué de solliciter des aides en moyens de locomotion, pour mieux contrôler les quatre-cinq kilomètres de frontière entre les deux pays. Avant de quitter le Niger, le Premier ministre libyen Abdel Hamid Dbeibah, a réitéré son soutien dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l’insécurité qui sévissent sur les deux frontières.

