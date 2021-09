RDC: débat polémique à l’Assemblée nationale sur une taxe sur les téléphones mobiles

Ministre des Postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et communication (PT-NTIC), Augustin Kibassa devant l'Assemblée nationale à Kinshasa, RDC, le 30 septembre 2021. © RFI/Pascal Mulegwa

Opposants et membres de la coalition au pouvoir ont vociféré contre le ministre des Postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et communication (PT-NTIC), Augustin Kibassa lors de son audition sur la taxe controversée du registre des appareils mobiles (RAM), hier à l’assemblée nationale. Depuis près d’un an, Les Congolais se voient soutirer automatiquement des crédits quand ils rechargent des unités.