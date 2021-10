Les réseaux proches de la société russe Wagner s'intéressent au Mali

L'homme d'affaires Evgueni Prigozhin est considéré comme le principal financeur de l'entreprise Wagner (image d'illustration) AP - Alexander Zemlianichenko

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Mali, les échanges entre la junte et la société de paramilitaires russes Wagner ont suscité de nombreuses réactions politiques. L'issue de ces échanges - et la signature d'un accord ou non - n'est pas encore connue. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a en Russie un intérêt grandissant sur les réseaux sociaux et les médias proches de Wagner pour le Mali.