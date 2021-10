Mort des experts de l’ONU en RDC: Sosthène Kambidi entendu comme «renseignant» au procès

Les experts de l'ONU Zaida Catalan (photo de 2009) et Michael Sharp ont été assassinés dans le Kasaï, en mars 2017. BERTIL ERICSON, TIMO MUELLER / TT News Agency / AFP

C'est finalement comme simple « renseignant » que le journaliste a été entendu, ce jeudi 30 septembre 2021, par la justice militaire de Kananga lors de la reprise du procès de l'assassinat de Michael Sharp et Zaïda Catalan. Les deux experts de l'ONU ont été tués en mars 2017. Sosthène Kambidi, correspondant de l’AFP et d’actualité.cd au Kasaï et collaborateur occasionnel de RFI, reste par ailleurs en détention. Il est poursuivi dans une deuxième procédure judiciaire dans le même dossier.