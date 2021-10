RDC : gouvernement et enseignants négocient avant la rentrée des classes

Le gouvernement congolais espère que l'année scolaire qui commence sera moins perturbée que la précédente (image d'illustration) RFI/Léa-Lisa Westerhoff

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Suite à la perturbation du calendrier scolaire par la pandémie du Covid-19, élèves et enseignants n’auront qu’un mois de vacances. La rentrée des classes est prévue pour le lundi 4 octobre. Le gouvernement espère que la nouvelle année sera moins perturbée que la précédente. En plus de la pandémie, les autorités souhaitent éviter à tous prix les mouvements de grève du personnel enseignant. Ainsi, gouvernement et ban syndical se réunissent depuis le début de la semaine pour trouver un compris permettant de vider les litiges des années précédentes et aborder la nouvelle année avec sérénité.