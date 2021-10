«Ma thèse en 180 secondes»: de jeunes Africains récompensés au concours international du CNRS

(c) Cnrs

Le concours international «ma thèse en 180 secondes» est organisé tous les deux ans par le CNRS: de jeunes chercheurs doivent présenter en 3 minutes de façon claire et concise leurs travaux.

L’édition 2021 du concours international « Ma Thèse en 180 secondes » organisé par le Centre national de la recherche scientifiques s’est tenue cette fin de semaine à Paris. Il s'agit pour les jeunes chercheurs de présenter son travail en trois minutes, en étant le plus pédagogique possible. Un défi que de jeunes Africains ont relevé avec succès.

Présenter sa thèse en trois minutes et en des termes simples et compréhensibles pour un grand public : la Sénégalaise Aminata Sourang Mbaye Diouf de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar a relevé le gant avec brio puisqu'elle a remporté le deuxième prix du jury avec sa thèse qui porte sur la transmission des entreprises familiales au Sénégal.

« La quasi-totalité des entreprises au Sénégal sont familiales, explique t-elle au micro d'Aram Mbengue du service Société de RFI. C’était pour moi l’occasion de proposer un régime juridique adéquat pour ces entreprises familiales ».

Le deuxième prix est revenu au Béninois Probus Mahougbé Kiki pour ses travaux sur les réseaux intelligents de surveillance agricole en Afrique de l’Ouest. « J’ai choisi de travailler sur ce thème, parce que la Légionnaire d’automne et en particulier sa chenille, est un ravageur qui attaque plus de quatre-vingts cultures en Afrique et donc pouvoir contribuer en proposant une solution qui pourra réduire leur impact sur nos cultures. En cette période où il y a de la famine, je trouve que ce serait une bonne contribution à l’épanouissement de nos communautés ».

Le concours a été remporté par le Suisse Yohann Thenaisie, qui travaille sur la maladie de Parkinson et Prince Makay Bamba, de l'université de Kinshasa en République démocratique du Congo, a reçu lui le Prix du public pour ses travaux sur le décryptage des troubles du développement en Afrique centrale.

