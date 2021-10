RDC: nouvelle réunion des confessions religieuses pour désigner un président à la Céni

Réunion des chefs des huit confessions religieuses qui doivent désigner le nouveau président de la Céni et un autre membre de la plénière, le vendredi 23 juillet 2021 à Kinshasa, en RDC (Image d'illustration). © Pascal Mulegwa/RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le président de l’Assemblée nationale a donné 72h aux huit confessions religieuses pour se mettre d’accord. Elles se réunissent à nouveau ce samedi matin à 10h30 pour tenter de se mettre d’accord sur le nom du futur président de la Céni. Depuis plus de deux mois maintenant, ça coince sur le nom de Denis Kadima pourtant un expert électoral reconnu. Pour les églises catholique et protestante, il est trop proche du président Tshisekedi, mais pour les six autres, il est le seul candidat valable.