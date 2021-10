Reportage

Mali : distribution de vivres et assistance médicale dans le plus grand site de déplacés à Bamako

United for Mali a organisé samedi avec l’aide de plusieurs donateurs, une journée d’accès aux soins gratuits et une distribution de vivres pour environ un millier de femmes et d’enfants. (image d'illustration) © CICR / D. Mahamadou

La crise du centre et du nord du Mali a obligé des populations civiles à quitter villes et villages. Certaines sont arrivées à Bamako. Sur le plus important site qui abrite les déplacés dans la capitale malienne, une ONG locale, United for Mali a organisé samedi avec l’aide de plusieurs donateurs, une journée d’accès aux soins gratuits et une distribution de vivres pour environ un millier de femmes et d’enfants.