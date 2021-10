Soudan : un an après, où en est l’accord de paix de Juba ?

Le président du Conseil souverain soudanais Abdel Fattah al-Burhan, le président sud-soudanais Salva Kiir et le président tchadien Idriss Déby brandissent des copies de l'accord de paix de Juba, le 3 octobre 2020. AFP - MAJAK KUANY

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Il y a un an, le 3 octobre 2020, le gouvernement soudanais signaient à Juba un accord de paix qualifié d’« historique » avec une alliance de 5 groupes rebelles issus des régions du Darfour, du Khordofan du Sud et du Nil Bleu. Ils acceptaient de déposer les armés en échange d’une meilleure inclusion de leurs populations, historiquement marginalisées, dans le partage des richesses et la gestion du pays. Un an plus tard, où en est son application ? A-t-il permis de ramener la paix dans le pays ?