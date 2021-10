Le représentant des «instructeurs» russes Alexandre Ivanov, de Bangui à Bamako

Une vue aérienne de Bamako, au Mali. Photothek via Getty Images - Thomas Imo

Au Mali, la signature possible d'un accord avec la société de paramilitaires russes Wagner et les autorités maliennes de la transition continue à créer questions et réactions. Ce week-end, c'est une figure importante des paramilitaires russes qui s'est exprimée dans la presse malienne. Alexandre Ivanov s'est fait connaître il y a quelques mois en Centrafrique.