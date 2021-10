Montpellier s'apprête à accueillir un sommet Afrique-France au format inédit

La célèbre place de la comédie à Montpellier, en France. La capitale du Languedoc-Roussillon accueille ce sommet inédit franco-africain le 8 octobre. AFP - PASCAL GUYOT

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Pour la première fois depuis 1973, les chefs d'Etat n'ont pas été invités à ce rendez-vous politique. Ce sont des jeunes d'Afrique et de la diaspora, acteurs du monde de l'entreprise et de la société civile qui ont été conviés à venir ce 8 octobre à Montpellier pour faire part de leurs réflexions sur les relations entre la France et l'Afrique.