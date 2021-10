RDC: les représentants religieux échouent à s'accorder sur le futur président de la Céni

Le patron de l’Eglise du réveil au Congo dépose au bureau du rapporteur de la Céni le nom du candidat choisi par six des huit confessions religieuses, à Kinshasa, le 30 juillet 2021. (image d'illustration) © RFI/Sonia Rolley

Fin de l’ultimatum posé par le président de l’Assemblée nationale aux confessions religieuses pour désigner leurs délégués au bureau et à la plénière de la commission électorale. Six confessions religieuses sur huit ne jurent que par Denis Kadima comme futur président de la Céni. La candidature de cet expert électoral présentée par l’Église kimbanguiste est rejetée par les catholiques et les protestants. Ces deux confessions estiment que Denis Kadima est trop proche de la présidence de la République. La balle se trouve une fois de plus dans le camp du président de l’Assemblée nationale.