Afrique du Sud : la pollution provoquée par le saccage d'une usine inquiète les autorités

Un membre d'une équipe de nettoyage ramasse les poissons morts dans la rivière d'une réserve naturelle à Durban, en juillet 2021. AFP - GUILLEM SARTORIO

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le gouvernement s’inquiète de la pollution maritime causée lors des émeutes il y a trois mois. Plus de 350 personnes ont perdu la vie mi-juillet, lorsque l’incarcération de l’ancien président Jacob Zuma a déclenché une vague de violences et de pillages, alimentée par la pauvreté et les inégalités. Et selon les conclusions d’une enquête présentée par le ministère de la Santé, l’attaque d’une usine de produits chimiques, sur la côte est du pays, a également provoqué une pollution majeure.