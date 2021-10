Éthiopie: Abiy Ahmed nomme un Tigréen dans son nouveau gouvernement

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed lors de l'inauguration de son second mandat à Addis-Abeba, le 4 octobre 2021.

Deux jours après l’investiture du Premier ministre Abiy Ahmed pour un second mandat, la composition du nouveau gouvernement éthiopien a été annoncée ce mercredi 6 octobre. Parmi les 22 personnalités qui la composent, un Tigréen pro-gouvernemental, nommé au ministère de la Défense.

Avec notre correspondance régionale, Florence Morice

C’est la principale nouveauté de ce gouvernement. Le ministère éthiopien de la Défense revient à Abraham Belay. Il est originaire de la province du Tigré, mais proche d’Abiy Ahmed. Il fut par le passé son ministre de l’Innovation et avait été choisi en mai dernier par Addis-Abeba pour prendre la tête du gouvernement intérimaire alors en place dans le Tigré.

Autre nouveauté, l’arrivée au gouvernement de trois personnalités extérieures au parti au pouvoir. Berhanu Nega du parti Ezema, réputé proche idéologiquement du parti de la Prospérité, hérite du portefeuille de l’Éducation. Kerjela Merdasa, une figure dissidente du Front de libération Oromo qui a boycotté l’élection, obtient le ministère de la Culture et du Sport. Plus surprenante est l’arrivée au ministère de l’Innovation et la Technologie de Belete Molla, président du Nama, le Mouvement national Amhara, principal parti d’opposition dans cette région.

Mekonnen confirmé à la diplomatie, départ du populaire Bekele

Les ministères-clés de la Finance et des Affaires étrangères, eux, ne changent pas de mains. Le chef de la diplomatie Demeke Mekonnen est donc conforté dans sa position. C’est à lui que l’on doit l’annonce la semaine dernière de l’expulsion d’Éthiopie de sept responsables onusiens.

Un départ remarqué en revanche : celui de Seleshi Bekele, une figure populaire du gouvernement sortant. Il quitte le ministère de l’Eau en charge de l’épineux dossier du barrage de la Renaissance.

L’annonce de ce nouveau gouvernement intervient alors que les populations du Tigré n’ont pas encore voté pour élire leurs représentants.

