Guinée: la société civile veut sa place dans le futur Conseil national de transition

Kadiatou Konaté, directrice exécutive du Club des Jeunes filles leaders de Guinée, à Kipé, Conakry: «Pourquoi ne pas changer de tendance au niveau des instances de prise de décision?» © Sidy Yansané / RFI

Le pays attend toujours la nomination d’une ou d’un Premier ministre et de son gouvernement, ainsi que l’installation du Conseil national de transition. Cette chambre, qui fera office de Parlement durant cette période transitoire, devrait être composée de 81 membres représentant toutes les couches politiques et sociales de la Guinée. Mais avec un nombre limité de sièges et un quota de 30% de femmes dans chaque groupe, la distribution des places fait déjà l’objet de désaccords. Notamment au sein des organisations de jeunesse.