Sénégal: les deux activistes de «Y’en a marre» de nouveau face au juge d'instruction

Le rappeur Kilifeu devant le palais de justice de Dakar, en 2012. (Image d'archive) AFP - SEYLLOU

Les deux membres du mouvement citoyen « Y’en a marre » ont eu un nouveau face-à-face avec le juge d’instruction du dossier mardi 5 octobre. Sous mandat de dépôt depuis le 15 septembre, Simon Kouka et Kilifeu sont poursuivis pour association de malfaiteurs, trafic de passeports, faux et usage de faux, et trafic de migrants. Ils pourraient bénéficier de la mise en liberté provisoire.