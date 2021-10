Afrique du Sud: les syndicats appellent à une grève générale et interpellent l'État

Déjà en récession avant la pandémie, l’Afrique du sud a été touchée de plein fouet par la crise sanitaire. Le PIB s’est effondré de 7% en 2020 provoquant une forte hausse du chômage. Un actif sur trois est actuellement sans emploi, les jeunes sont particulièrement touchés. La pandémie a creusé un peu plus les inégalités dans un pays considérée comme l’un des plus inégaux au monde. Près de la moitié de la population sud-africaine vit dans la pauvreté. La levée progressive des restrictions sanitaires devrait permettre à l'Afrique du sud de retrouver une croissance modeste cette année, un peu plus de 3% selon le fond monétaire internationale. Pas assez pour créer des emplois et redresser une économie déprimée, confrontée à une dette publique croissante, à la corruption, à l'insuffisance des investissements étrangers et à des entreprises publiques inefficaces. D’autant que la situation sanitaire reste préoccupante ; un peu plus de 12% de sa population est vaccinés, alors que dans l’union européenne ce taux dépasse les 60%.