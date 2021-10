Bénin: 14 personnes inculpées après la saisie de deux tonnes et demie de cocaïne

Des conteneurs sur le port de Cotonou. (Illustration). AFP - PROSPER DAGNITCHE

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Au Bénin, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a placé ce jeudi 7 octobre, 14 personnes en détention provisoire dans le dossier des deux tonnes et demie de cocaïne retrouvées et saisies dans un entrepôt à proximité de Porto-Novo.