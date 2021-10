France: quand les crises diplomatiques glissent sur le terrain de la souveraineté en Afrique

Le président français Emmanuel Macron (C) et le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian (L) rendent visite aux troupes de l'Opération Barkane à Gao, au nord du Mali. Mai 2017. (Image d'illustration). REUTERS - POOL New

Texte par : David Baché 2 mn

La possibilité d’un accord entre Bamako et le groupe Wagner, société privée russe de sécurité a ouvert la crise entre le Mali et l’ensemble de ses partenaires africains et occidentaux, au premier rang desquels la France. La réorganisation et la diminution du dispositif militaire français au Sahel, qui doit passer de 5 000 à 2 500-3 000 hommes, étant invoquées par les autorités maliennes de transition pour justifier leur recours à d’autres partenaires. Depuis, les déclarations politiques se sont enchaînées, côté français et côté malien, dans les médias ou à la tribune de l’Assemblée générale de l'ONU. Désormais, ce n’est plus seulement de l’efficacité de la lutte antiterroriste au Sahel qu’il est question.