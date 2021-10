Mali: le journaliste français Olivier Dubois otage depuis six mois

Dans l’attente de sa libération, chaque 8 du mois, RFI ouvre son antenne à la famille d’Olivier Dubois dans l’espoir que, comme d’anciens otages ont pu en témoigner par le passé, ces messages lui parviennent et le réconfortent. Ce 8 octobre, les proches du journaliste lui envoient un message de soutien via notre antenne. À commencer par Déborah Al Hawi Al Masri, sa compagne, ainsi que les deux enfants d’Olivier Dubois.

Déborah Al Hawi Al Masri, la compagne, et les enfants d'Olivier Dubois

Olivier, sois rassuré ! Nous allons bien, on s’accroche fort et tu ne quittes jamais nos cœurs. Ne t’inquiète jamais de cela. La rentrée s’est bien passé pour les enfants.

Nous attendons des informations depuis six mois et l’espoir d’un entretien avec les plus hautes instances de notre gouvernement qui malheureusement tarde à nous recevoir.