RDC: les «Kulunas» envoyés au Katanga commencent à vendre leur production agricole

Bagarre entre deux bandes d'enfants des rues dits «Kulunas» à Lingwala, dans le nord de Kinshasa, le 14 décembre 2012. AFP - JUNIOR D. KANNAH

Ce sont sont d'anciens délinquants arrêtés depuis de nombreux mois, puis relégués à Kanyama Kasese, dans l’ancienne province du Katanga, pour leur rééducation et réinsertion communautaire. En République démocratique du Congo, on les appelle les « Kulunas » et les marchés seront bientôt alimentés par leurs premières productions agricoles. Cette méthode atypique portée par le gouvernement avait été critiquée par les organisations de défense des droits de l’homme. C'est le Service national, une branche de l’armée, qui s’occupe de leur rééducation.