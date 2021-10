L’Éthiopie en campagne pour éviter un retrait des accords de l’AGOA

Une usine textile dans la ville de Hawassa dans le sud de l'Éthiopie. AFP - EYERUSALEM JIREGNA

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'Éthiopie subit de plus en plus la pression des États-Unis en raison de son intransigeance dans la guerre du Tigré. La révélation par CNN de l'utilisation d'Ethiopian Airlines pour transporter des armes au début de la guerre est venue aggraver la situation cette semaine. Une menace commerciale américaine a ainsi motivé le lancement d'une campagne sur les réseaux sociaux par le gouvernement d'Addis Abeba. Sous le hastag « Let Her Work » (Laissez-la travailler) : celle du retrait possible de l'Éthiopie de l'accord de l'AGOA, qui serait désastreux pour son industrie manufacturière.