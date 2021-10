Madagascar: la récolte du clou de girofle perturbée par les spéculations

Une récolte de clous de girofle. (Illustration). Getty Images/Danita Delimont

Texte par : RFI Suivre 2 mn

A Madagascar, la récolte et la préparation des clous de girofle pour l'exportation a commencé dans le nord-est et sud-est de l'Ile, régions productrices de cette épice. Deuxième produit d'exportation de Madagascar après la vanille, le girofle est l’un des produits de rente qui fait entrer le plus de devises. Mais alors que la campagne vient de débuter et que la production de girofle est estimée à 15 000 tonnes cette année, le Groupement des exportateurs de girofle et autres épices de Madagascar dénonce une prolifération des spéculations qui nuit à la filière.