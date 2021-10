Mali: le Premier ministre Choguel Maïga tente d'appaiser les tensions avec la France

Le Premier ministre malien Choguel Maïga, à New York le 26 septembre 2021. AFP - KENA BETANCUR

Alors que les relations avec Paris sont au plus bas, sur fond de déclarations polémiques sur le « lâchage » présumé de la France avec le redéploiement de Barkhane, le chef du gouvernement malien, en visite à Genève, assure qu'il n'y a aucun sentiment anti-français au Mali. Et que les deux peuples sont plus liés que jamais.