Maroc: le nouveau gouvernement marocain marque la fin de la domination du PJD

Le nouveau Premier ministre marocain Aziz Akhannouch, également président du rassemblement national des indépendants (RNI), lors d'une conférence de presse le 9 septembre 2021 à Rabat. AFP - FADEL SENNA

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Ce vendredi 8 octobre, avec la rentrée parlementaire et l'annonce du nouveau gouvernement, se referme la parenthèse du Parti de la justice et du développement (PJD). Après une décennie à la primature, les islamistes sont désormais dans l'opposition. Un mois après les législatives du 8 septembre, marquées par l'effondrement du PJD dans les urnes et la victoire du RNI de Aziz Akhannouch, la nouvelle équipe gouvernementale a été présentée ce jeudi soir 7 octobre.