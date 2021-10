RFI et France 24 lancent la 6e édition du Challenge App Afrique

« Le numérique au service de l’éducation des enfants », tel est le thème de l'édition 2021 du concours Challenge App Afrique de RFI- France 24. Pour la sixième année consécutive, RFI s’allie à France 24 afin de lancer la prochaine édition du concours Challenge App Afrique, porté par les émissions « 7 milliards de voisins » et « Tech 24 ».

Le concours est accessible à tous les jeunes africains et entrepreneurs désireux de soumettre une solution mobile sous la forme d’une application web innovante dans le domaine de l’éducation des enfants.

La pandémie a eu des conséquences dévastatrices, dans le monde, sur l’éducation et a accru la tendance au décrochage scolaire, notamment en Afrique du Sud, où les taux étaient déjà très élevés. L’organisation « Zero Drop Out » estime que 40% des enfants en Afrique du sud qui entrent en primaire dans le pays n’iront pas jusqu’au baccalauréat. Et depuis le début de la crise sanitaire, au moins 10 000 élèves du primaire et du collège ont abandonné l’école selon le gouvernement.

Le numérique étant en pleine explosion sur le continent africain, il est indispensable qu’il soit pris en compte dans l’éducation des enfants.

Le Challenge App Afrique RFI et France 24 a pour objectif de soutenir l’émergence d’une solution numérique autour d’un enjeu de développement, par le biais d’une application, site web, service SMS ou autre forme de service numérique (Push-Wap, MMS, Wap et Web, Audiotel…).

Le concours a pour vocation également de favoriser et d’encourager les start-up et développeurs sur le continent africain.

Comment être candidat ?

Les participants doivent proposer ici un projet en français, innovant, pertinent et applicable en Afrique francophone. Il doit impliquer des associations ou acteurs de la société civile en Afrique, avec une attention particulière aux populations qui ne comprennent que les langues locales. Les équipes doivent être constitués d’hommes et de femmes équitablement. Le règlement intérieur est disponible sur le site appafrique.rfi.fr

Les inscriptions sont ouvertes à tous les entrepreneurs, organisations et organisations africaines, du 08 octobre 2021 au 08 décembre 2021.

Le lauréat bénéficiera d’un financement pour le développement de son projet.

Le Challenge App Afrique est une initiative soutenue par Axian, Orange, Digital Africa, Emerging Valley et AIMS.

