Désignation du président de la Céni en RDC: impatience et lassitude des Congolais

Le patron de l’église du réveil au Congo dépose au bureau du rapporteur de la Céni le nom du candidat choisi par six des huit confessions religieuses, à Kinshasa, le 30 juillet 2021. (image d'illustration) © RFI/Sonia Rolley

Les confessions religieuses ne se sont toujours pas accordées sur le nom du futur président de la Commission électorale nationale indépendante (Céni). Le délai leur accordé par le président de l’Assemblée nationale est dépassé largement. Catholiques et protestants font bloc contre la candidature de Denis Kadima présentée par l’Église kimbanguiste et soutenue par six confessions religieuses. La crise s’enlise et la situation agace davantage les Congolais.