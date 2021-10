Mali: les Assises nationales de la refondation se tiendront du 25 octobre au 21 novembre

Le Premier ministre de transition malien Choguel Maïga (ici à New York lors de l'Assemblée générale de l'ONU fin septembre) a voulu ces Assises de la refondation. AFP - KENA BETANCUR

Texte par : David Baché 1 mn

Elles débuteront le 25 octobre dans les communes de tout le Mali et se concluront le 21 novembre à Bamako : il s’agit des Assises nationales de la refondation voulues par le Premier ministre de Transition, Choguel Maïga, et tant décriées par la classe politique. Après des mois d’attente, le gouvernement a enfin fixé les dates de ces consultations censées préparer les grandes réformes politiques et institutionnelles à venir.