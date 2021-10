RDC: dramatiques naufrages sur le fleuve Congo, une centaine de morts et disparus

Les naufrages d'embarcations de fortune sont fréquents sur le fleuve Congo (4 700 km de longueur et débit de 41 000 m³/s). Photo MONUSCO/Abel Kavanagh

En RDC, on a appris hier, vendredi, le naufrage de plusieurs embarcations de fortune survenu dans la nuit de lundi à mardi sur le fleuve Congo, au nord-ouest du pays. Cinquante et un corps sans vie ont pu être sortis des eaux, 69 personnes sont toujours portées disparues et il y a 39 survivants. Le gouvernement provincial dit avoir appris la nouvelle du naufrage avec douleur et consternation. Ecoutez le récit de Nestor Magdabo porte-parole adjoint du gouvernement de la province de la Mongala, joint par notre correspondant Pascal Mulegwa.