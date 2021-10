Reportage

Covid-19: le Togo rouvre lieux de cultes, bars et restaurants après un mois de fermeture

L'église de Cristo Risorto à Lomé, au Togo, le 25 août 2017 (Photo d'illustration). AFP/Yannick Folly

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Quatre semaines durant, lieux de cultes et églises ainsi que plus de 250 bars et restaurants ont été fermés pour faire descendre les chiffres du Covid-19. Depuis vendredi 8 octobre, ces lieux sont rouverts.