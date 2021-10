RDC : la coalition Lamuka s'invite dans le débat sur la désignation de la nouvelle Céni

Martin Fayulu en a profité pour se prononcer sur l’impasse et la crise qui secouent la classe politique et les confessions religieuses autour de la désignation des animateurs de la Céni. © P. Mulegwa/RFI

Martin Fayulu et Adolphe Muzito, les deux leaders de la plateforme d’opposition Lamuka étaient samedi devant des milliers de militants massés à la place sainte Thérèse, dans la commune populaire de Ndjili. C’était le premier meeting d’opposition depuis un an, et Martin Fayulu en a profité pour se prononcer sur l’impasse et la crise qui secouent la classe politique et les confessions religieuses autour de la désignation des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), à deux ans de la fin du premier quinquennat de Felix Tshisekedi.